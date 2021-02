Fuori provincia - Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Pisa Michele Marconi per aver utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore del Chievo Verona Joel Chukmuwa Obi in occasione del match Pisa-Chievo Verona, disputato lo scorso 22 dicembre e valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B.