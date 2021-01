Fourneau per Napoli-Spezia

Fuori provincia - Tocca a Francesco Fourneau di Roma la direzione di Napoli-Spezia, quarto di finale della Coppa Italia 2020/21. Settimo incrocio con gli aquilotti, il primo al di fuori della serie B. L'anno scorso fu il direttore di gara di Frosinone-Spezia, gara d'andata della finale play off e snodo fondamentale per la promozione in serie A. Gli assistenti saranno Mauro Galetto di Rovigo ed il conterraneo Luigi Rossi. Quarto ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Salvatore Longo di Paola.