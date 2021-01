Fuori provincia - “E' stato un momento emozionante, era ingiusto non vincere questa partita. Abbiamo meritato e nel finale l'esultanza ha dimostrato che noi siamo tutti uniti”. Così Paulo Fonseca a Sky Sport alla fine di Roma-Spezia 4-3. Si rifiuta di parlare di Dzeko. “Oggi conta solo quello che è stato dimostrato in campo. I gol dello Spezia sono arrivati da circostanze particolari, non ha mai creato tanto da giustificare tre gol”.