Fonseca: "Creato tante occasioni, poi in nove era difficile..."

Fuori provincia - "Abbiamo reagito e giocato bene dopo i due gol subiti. Per noi ci sono state tante occasioni per chiuderla, non ci siamo riusciti e poi in nove è diventato difficile...". Così Paulo Fonseca al termine di Roma-Spezia 2-4 parla ai microfoni della Rai. "Non posso imputare nulla ai ragazzi per quanto riguarda l'atteggiamento, dobbiamo solo preparare il prossimo impegno. Abbiamo creato tante occasioni, non credo sia stato un problema di sistema di gioco. Siamo una squadra che vuole giocare dal basso, ma i gol presi questa sera non derivano da questa situazione. Cristante era importante per poter uscire dal pressing dello Spezia, che è sempre molto alto". In merito al sesto cambio: "Faremo le verifiche interne del caso".