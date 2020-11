Foggia alza la posta: "Contro lo Spezia sarà come una finale"

Fuori provincia - Punti salvezza e punti per il morale quelli che si giocano tra Benevento e Spezia. Partita che i padroni di casa vedono come l'occasione di uscire dal periodo difficile che ha portato quattro sconfitte di seguito. "Siamo all’inizio del campionato e c’è da insistere sulla voglia di questa squadra di fare sempre la partita - ha detto oggi il ds Pasquale Foggia a Radio Punto Nuovo -. Il risultato è la conseguenza di quanto proponi in campo. Sabato è una gara importante con lo Spezia, sarà come una finale".