Foggia-Livorno è uno spareggio salvezza anticipato

Fuori provincia - Lunedì di Pasquetta con la Serie BKT protagonista in tutta Italia per la 34a giornata di Campionato. Anticipo di lusso quello delle 15 tra Hellas Verona e Benevento seguito poi dal match della capolista Brescia alle 18. Sfida d’alta quota invece alle 21 con il Perugia che riceve il Lecce mentre per il Palermo sarà impegnato nel testacoda contro il Padova. Vero e proprio spareggio per la salvezza quello dello Zaccheria tra Foggia e Livorno mentre il Carpi tenterà l’impresa contro il Pescara per tornare a credere nella permanenza in B. Potrebbe tornare in corsa per i playoff la Cremonese, di scena a Cittadella con l’obiettivo di accorciare le distanze dall’ottavo posto, stesso obiettivo del Cosenza contro lo Spezia. Completa il quadro Ascoli-Venezia.