Fiorentina sorpresa nel finale, l'anticipo è della Sampdoria

Fuori provincia - La terza giornata di Serie A si è aperta ieri sera col il colpo esterno della Sampdoria che si è imposta 2-1 a Firenze. Passati in vantaggio con Quagliarella su rigore, i blucerchiati sono stati raggiunti da Vlahovic manel finale Verre, sfruttando un assist del portiere Audero, ha sorpreso i viola segnando la rete da tre punti. Con il rinvio di Genoa-Torino per il focolaio Covid nei rossoblu, oggi saranno solo due le partite: Sassuolo-Crotone alle 15 e Udinese-Roma alle 20.45.

Domani in campo tutte le altre, comprese ovviamente Milan e Spezia che si sfideranno a San Siro alle 18.00.