Fuori provincia - Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Iachini, la Fiorentina si ritrovera oggi pomeriggio in campo a Firenze per proseguire il lavoro in vista della ripresa del campionato. Saranno ancora assenti i vari nazionali, che si aggregheranno nel corso della settimana, al rientro dai vari impegni con le rispettive compagini nazionali. Domani invece, all’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Callejon.