Ferrer: "Ho avuto bisogno di tempo per ambientarmi: ora sono pronto"

Fuori provincia - Una delle belle sorprese della serata empolese è sicuramente Salva Ferrer, autore di una prova di grande spessore. La sua prima nel calcio italiano. "Sì, è molto diverso rispetto a quello spagnolo, ho avuto bisogno di abituarmi e di trovare l'ambientamento. Ora mi sento bene e sono pronto ad aiutare la squadra. In questi giorni dopo la vittoria di Pescara si è creato un grande gruppo e la squadra lavora compatta per lo stesso obiettivo: questo è senza dubbio il fattore che ci sta facendo fare punti in queste settimane".

Per lui l'esordio fu così così, ma non si è abbattuto. "Nell'ultimo mese non ho avuto modo di giocare gare ufficiali, ma penso di aver dato delle risposte positive a livello fisico, l'importante è comunque allenarsi intensamente per poter ottenere una condizione che sia all'altezza del ritmo del campionato. Venerdì sera ci attende il Chievo, una grande squadra che vuole fare una stagione da protagonista, ma noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, a preparare bene la gara di venerdì sera, davanti al nostro pubblico e provare senza dubbio a vincerla".