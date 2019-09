Ferrarese e Cassano studieranno insieme da direttori sportivi

Fuori provincia - Verrà inaugurato lunedì prossimo, 16 settembre, nell’aula magna di Coverciano, il nuovo corso per ‘Direttore Sportivo’.



Il programma didattico di 144 ore sarà specifico per formare la figura del Ds e, come specificato al punto 2 dello stesso bando di ammissione, si proporrà “di fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che (…) potranno essere chiamati a svolgere per conto delle società Sportive professionistiche attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici, e la conduzione di trattative con altre società sportive”.



Il corso, che si terrà interamente nelle aule del Centro Tecnico Federale, vedrà la presenza di molti nomi noti del calcio italiano come il vicecampione europeo nel 2012 Antonio Cassano, Sergio Pellissier e Alessandro Lucarelli, ma anche Elisabet Spina, la prima donna ad abilitarsi con il massimo dei voti – sempre a Coverciano - come allenatrice professionista UEFA A.



Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire il corso per Direttore Sportivo che prenderà il via lunedì prossimo:

Cristoforo Barbato, Andrea Baretti, Emanuele Berrettoni, Gianluca Berti, Gianluca Bocconcello, Dario Bova, Francesco Cangi, Antonio Cassano, Salvatore Maria Castorina, Ferdinando Coppola, Cristian Simone Cottarelli, Irene Cravero, Simone Farina, Claudio ferrarese, Sergio Filipponi, Massimo Frassi, Riccardo Gaucci, Giuseppe Giglio, Simone Grillo, Simone Guerri, Giuseppe Lolaico, Alessandro Lucarelli, Giorgio Marinucci Palermo, Matteo Padalino, sergio Pellissier, Marco Pianotti, Nicola Pozzi, Christian Puggioni, Carmine Russo, Matteo Scala, Mattia Serafini, Elisabet Spina, Stefano Stefanelli, Massimo Tanzillo, Tomaso Tatti, Matteo Tognozzi, Orlando Urbano, Fortunato Varrà, Marco Zanardini e Francesco Zanardini.