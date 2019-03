Ferì uno spezzino con la cintura, denunciato e daspato un carpigiano

Fuori provincia - Un colpo a tradimento e senza che ci fosse stato alcun atteggiamento provocatorio a incitarlo. Così alcuni testimoni oculari dell'aggressione avvenuta ai danni di uno spezzino all'uscita dello stadio "Cabassi" di Carpi il 23 febbraio. L'uomo fu costretto a recarsi al pronto soccorso per farsi medicare un taglio al capo provocato dalla fibbia in metallo di una cintura usata come arma. L'aggressore, un 45enne del luogo, è stato individuato e denunciato per lesioni personali. Per lui anche un divieto di frequentare gli stadi per due anni.