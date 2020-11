Euro 2020, La Uefa precisa: "Per ora restano confermati format e sedi del torneo"

Fuori provincia - A sette mesi da "Uefa Euro 2020", il primo Campionato Europeo itinerante rinviato all'estate del 2021 in seguito all'emergenza Covid-19, la macchina organizzativa procede spedita la sua marcia e la Uefa conferma sedi e calendario del torneo continentale, che si aprirà il prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma con la sfida tra l’Italia di Roberto Mancini e la Turchia.



"La Uefa - si legge nella nota diffusa da Nyon - intende organizzare Euro 2020 con il format e nelle sedi confermate a inizio anno. Stiamo lavorando a stretto contatto con tutte le città ospitanti per i preparativi". La situazione legata alla diffusione del virus in in Europa è monitorata costantemente: "Considerate le incertezze legate al Covid - su cui né la Uefa né i comitati organizzativi locali hanno il controllo - è attualmente troppo presto per dire se le partite in programma a giugno e luglio saranno disputate regolarmente e se ci saranno restrizioni per i tifosi".



Ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione, l’Europeo resta quindi programmato in 12 città (Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e S. Pietroburgo), con ben quattro gare - tre della fase a girone e un Quarto di finale - che si disputeranno allo Stadio Olimpico di Roma. "Gli sforzi della Uefa - sottolinea l’organo di Governo del calcio in Europa - sono attualmente concentrati sulla pianificazione del torneo in tutte e 12 le sedi alla presenza dei tifosi. Decisioni diverse potrebbero essere assunte solo in prossimità dell’evento, ma al momento non ci sono piani per cambiare le sedi".