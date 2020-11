un mito per ogni argentino

un mito per ogni argentino

Fuori provincia - Tributo al più grande del calcio argentino e mondiale. Nahuel Estevez, centrocampista dello Spezia, è sceso in campo alla Sardegna Arena di Cagliari per il riscaldamento con una maglia bianca da allenamento personalizzata. Sulla schiena il numero 10 ed il nome di Diego Armando Maradona, recentemente scomparso. Oggi sui campi di calcio italiano minuto di silenzio, lutto al braccio e stop per un ultimo tributo al Pibe de oro al minuto 10 di ogni partita.