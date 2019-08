Estasi Pordenone, tre reti alla corazzata Frosinone all'esordio

Fuori provincia - E’ davvero ottimo il debutto per il Pordenone in cadetteria. Alla Dacia Arena, la formazione di Attilio Tesser si e’ imposta per 3-0 contro il Frosinone del neo-tecnico Alessandro Nesta. I ramarri trovano la rete del vantaggio a tre minuti dall’intervallo grazie a Pobega, che conclude nello specchio al termine di un’azione insistita in area gialloblu. A inizio ripresa lo stesso numero 24 neroverde si ripete con una conclusione di sinistro che sbatte sulla traversa per poi finire in rete. Al 20' arriva il 3-0 che chiude la gara: corner dalla destra battuto da Burrai, colpo di testa De Agostini, respinta corta di Bardi sulla quale si avventa Barison che insacca da pochi passi e chiude le speranze di rimonta ciociare.