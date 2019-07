Esordio da protagonista per Okereke con la maglia del Brugge

Fuori provincia - Hij heeft mijn hart al gestolen!. Ovvero, "mi ha già rubato il cuore!". Strepitoso esordio per David Okereke con la maglia del Club Brugge. Il nigeriano segna due reti in amichevole contro lo Sporting Portugal, la seconda decisiva ai calci di rigore, e strappa gli applausi dei suoi nuovi tifosi che commentano con entusiasmo la prova del 21enne arrivato in estate dallo Spezia Calcio. Schierato titolare da Philippe Clement, ha ripagato la fiducia del suo tecnico di fronte ai circa 26mila spettatori del Jan Breydel Stadium. Era la vera prova generale prima del via al campionato di sabato prossimo: prima giornata contro il Waasland-Beveren di un altro ex aquilotto come Francesco Forte.



