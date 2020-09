Esordio con la Sambenedettese per lo spezzino Masini

Fuori provincia - Esordio tra le file della Sambenedettese per lo spezzino classe 2001 Patrizio Masini. L'occasione è stata l'amichevole di ieri che ha visto i marchigiani impegnati contro la Roma, impostasi per 4 a 2. Reti di Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci per i capitolini e doppietta dal dischetto dell'intramontabile Maxi Lopez per la Samb, formazione di Serie C non priva di ambizioni. Masini è arrivato alla corte di mister Montero da una manciata di giorni, in prestito dal Genoa, nel cui vivaio si è formato. Il giovane centrocampista ieri ha giocato l'intera seconda frazione di gioco, mettendosi in luce con alcune buone giocate e dando un buon contributo in fase di costruzione. Alle porte una stagione in cui avrà occasione per mettersi in mostra e crescere.