Esami strumentali per Zapata, Rafael prova a forzare i tempi

Fuori provincia - Tre portieri fuori su quattro in casa Spezia? Ad oggi è così. Dietro Zoet, abile a già arruolato per la partita contro il Benevento, ad oggi ci sono solo i ragazzi della Primavera. Provedel alle prese con il Covid, Krapikas fuori dai giochi, Rafael che cercherà di superare i problemi fisici entro venerdì sera. Con qualche chance in più rispetto a Mattiello e Saponara, sicuri assenti della partita contro l'Atalanta. A Bergamo si attendono gli esami strumentali su Duvan Zapata, uscito dolorante dal match contro l'Inter. Ma in ottica di turn over, già pronto Muriel.