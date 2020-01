Empoli protagonista del mercato: Ciciretti, Fiamozzi e Tutino

Fuori provincia - C'era una volta il club che investiva sempre con un occhio alle serie inferiori o ai calciatori in cerca di riscatto. Prudenza e un occhio infallibile per i giocatori da valorizzare e poi rivendere. Ma l'Empoli che ha siglato plusvalenze record nelle ultime stagioni e incassato il paracadute dalle ultime due retrocessioni ora pare ragionare ben diversamente. Dopo gli acquisti importanti di questa estate si prepara a diventare la regina di gennaio. Ufficiali i depositi dei contratti di Ciciretti dal Napoli e Fiamozzi dal Lecce (prestito con diritto di riscatto), mentre circolano già le prime foto di Tutino in Toscana. Anche per lui un prestito. Ora obiettivo La Mantia per costruire un attacco da sogno. A quel punto potrebbe essere Stefano Moreo a cambiare aria, con lo Spezia che tiene d'occhio il suo profilo.