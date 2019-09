Emanuele Calaiò dice basta, lascia il calcio giocato a 37 anni

Fuori provincia - Una conferenza stampa annunciata per domani mattina presso lo stadio Arechi di Salerno sarà il saluto calcistico di Emanuele Calaiò, bomber di lunghissima militanza con una carriera importante tra serie A e serie B alle spalle. Il 37enne lascia dopo 107 gol in 289 presenze in serie B, 34 gol in 174 uscita in massima serie e 40 reti in 92 partita di serie C. Per lui anche 11 gol in 41 match con la maglia dello Spezia tra 2015 e 2016. Per lui già pronto un ruolo nelle giovanili della Salernitana.