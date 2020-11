Ecco le ginnaste del Canaletto che andranno alla fase nazionale

Fuori provincia - Si è disputata a Torino il 14 novembre la gara di ginnastica artistica della zona tecnica 1 che vede schierate le squadre Gold di altissimo livello del Piemonte, della Valle D’Aosta e della Liguria. Gara importante e fondamentale nel mondo della ginnastica artistica, valevole per la selezione dei Campionati Nazionali di Rimini .

Per la Ginnastica Canaletto 3 classificate: GIADA MAZZINI, EMMA BOLOGNA, ELENA MECA E GIULIA SCATTINA, le ginnaste della squadra del livello 3° A che hanno conquistato con orgoglio un ottimo 2° posto in classifica regionale e un meritato 3° posto nella zona tecnica. Squadra che conquista di diritto l’accesso alla fase nazionale. ISIDE CIRRONIS, ELISA DE CESARE, GAIA CASTELLANO, SOFIA SOMMOVIGO E DANIELA ADAMES le ginnaste della squadra del livello 2, che conquistano un ottimo 2 posto a livello regionale e 5 nella zona tecnica.



Una gara completamente diversa, in un momento così difficile, tra mascherine, distanziamenti e sanificazioni continue ,ma gareggiare per queste fantastiche ginnaste è la cosa primaria. Ginnaste che vivono per allenarsi, fra scuola e palestra, sacrifici enormi, che vengono ripagati da forti emozioni. Tutte e due le squadre hanno portato a termine una bella gara con determinazione.

Grande soddisfazione dei tecnici, Elena Pireddu e Monica Rovagna e un forte incoraggiamento per i prossimi allenamenti da parte di tutta la dirigenza della Ginnastica Canaletto che prossimamente tiferà ambedue le squadre al Campionato nazionale.