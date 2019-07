Ecco DJ Buffonge, acquisto "cool" per lo Spezia Calcio

Fuori provincia - Da Josè Mourinho a Vincenzo Italiano, dal sogno della Premier League alla prospettiva della serie B. Tutto in poco più di sei mesi per Darren Raekwon McIntosh-Buffonge, o più semplicemente DJ, vent'anni e mezzo compiuti e prossimo giocatore dello Spezia Calcio. Inglese di Londra ma di origine caraibica (Antigua e Barbuda) è l'acquisto "cool" di Guido Angelozzi per la squadra del futuro. Arrivato in prova negli scorsi giorni, sembra destinato a rimanere con indosso la maglia bianca per provare finalmente a sfondare nel mondo del calcio dei grandi. E pensare che in quello giovanile ci era arrivato dalla porta principale.



Da adolescente cresciuto nell'Arsenal, poi passato nel Fulham e approdato infine a 16 anni al Manchester United in cui è rimasto per quattro stagioni fino ad arrivare alla squadra U23. Lo scorso inverno la possibilità del salto di qualità quando Mourinho prima e Solskjaer poi lo hanno chiamato ad allenarsi con i grandi. Evidentemente le cose non sono andate come previsto se il 9 giugno scorso i Red Devils hanno annunciato che non avrebbero rinnovato il contratto del 20enne Buffonge. Prima di arrivare in Italia, due provini con i Bolton Wanderes e il Derby County ma senza esito.



Fisico leggero, estremamente veloce e agile, è una mezzala o attaccante esterno. Mancino di piede, può giocare su entrambe le fasce ed è particolarmente abile nell'uno contro uno. Con le debite proporzioni è Soufiane Bidaoui il giocatore a cui sembra avvicinarsi di più per caratteristiche. La sua fugace notorietà in Inghilterra, oltre che come potenziale prospetto dello United, si deve anche a uno spot girato per la Puma la scorsa primavera. Suo compagno di ciak era nell'occasione Blaine Cameron Johnson, in arte Cadet, rapper britannico poi morto a 28 anni ad aprile in un incidente stradale mentre si recava ad un concerto in taxi.



DJ Buffonge nello spot Puma





PUMA FOOTBALL | FUTURE | 1/3 DJ BUFFONGE X CADET from Josh Cohen on Vimeo.