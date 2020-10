E se fosse la penultima serie A prima della European League?

Fuori provincia - Entro il prossimo mese il progetto per creare una superlega europea con i club più importanti potrebbe vedere svelati i primi dettagli. Lo rivela oggi Sky Sport nella sua versione inglese, aggiungendo che Liverpool e Manchester United sarebbero tra le fondatrici della nuova frontiera del calcio professionistico. Oltre a queste, fino a 18 altre società di Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia sarebbero pronte a dare vita ad una European Premier League. Qualcosa che non suona del tutto nuovo, visto che in Italia la Juventus è da tempo tra le promotrici di una rivoluzione in senso elitario dei campionati. Il budget della nuova super serie A continentale sarebbe di circa 5 milioni di sterline e il progetto potrebbe vedere la luce entro il 2022 secondo i media britannici.