E' nato Luca, il primogenito di Leandro Chichizola

Fuori provincia - E' il giorno più bello per Leandro Chichizola, uno dei giocatori più amati della storia non solo recente dello Spezia Calcio. Ieri sera in una clinica privata di Madrid è nato il suo primo figlio Luca, avuto con la compagna Sarah Kuhlmann. "È arrivato il giorno che stavamo aspettando. È nato Luca e ci siamo innamorati subito. Amore a prima vista e quello vero. La mamma... una campionessa", il posto straripante di felicità con cui il portiere ha annunciato il lieto evento.

Tantissimi i messaggi di auguri lasciati sul proprio account, un gran numero anche dalla Spezia dove Chichi è stato protagonista per tre anni consecutivi. Si riconosce l'abbraccio social di Nahuel Valentini, Antonio Piccolo e Antonio Luna, suoi compagni in aquilotto, e di tanti protagonisti del mondo del calcio internazionale: Rodrigo Mora, Ramiro Funes Mori, Erik Lamela, Jonathan Calleri, Sergi Samper, German Pezzella e Alberto Aquilani tra gli altri.