E' il momento di Francesco Forte, l'ex che poteva tenersi la 9 aquilotta

Fuori provincia - Due vittorie nelle ultime due partite e in entrambe c'è la firma di Francesco Forte. A 26 anni il romano è tornato a giocare in Italia, in serie B, dopo l'anno passato in Belgio che aveva seguito la sua esperienza aquilotta. Una svolta in carriera che poteva anche non arrivare, perché se allo Spezia fosse rimasto Gianluca Andrissi come direttore sportivo è probabile che quel triennale con il Waasland-Beveren sarebbe stato firmato invece con gli aquilotti dentro il Ferdeghini-Intels. Riscatto dall'Inter e percentuale sulla prossima vendita, come va di moda ora. Nella sua stagione con la maglia bianca era andato in crescendo: finita l'esperienza di Gilardino e con Granoche in scadenza, sarebbe stato il primo confermato dell'attacco.

Anche in estate a dire la verità, deciso di tornare in patria, un pourparler con gli aquilotti c'era stato ma senza sviluppi. Ha fatto in tempo ad incrociare l'ex compagno Okereke in Beveren-Bruges, dove hanno segnato entrambi. Poi messo in lista di cessione, ha trovato Castellammare e Fabio Caserta. "Le qualità le abbiamo, da Trapani abbiamo cambiato strada e stiamo facendo bene - ha detto dopo la vittoria contro il Pordenone - Ci serviva il tempo per trovare la giusta alchimia, la quadratura in in una squadra molto rinnovata. Personalmente mi sento carico. La strada è ancora lunga e sarà fondamentale proseguire lavorando sodo e con umiltà".