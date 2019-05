Durante Lecce-Spezia un invito a votare alle Elezioni Europee

Fuori provincia - Sport ed elezioni si ritrovano mano nella mano nei campi di calcio della Serie BKT. Benevento, Foggia e Salernitana per la 37esima giornata, in programma dal 4 al 6 maggio, e Lecce, Palermo e Pescara, per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie BKT dell’11 maggio: sono queste le sei città scelte dal Parlamento europeo e dalla Lega B per promuovere la partecipazione alle prossime elezioni del 26 maggio.

Per sensibilizzare i tifosi, in particolare quelli di casa, il Parlamento europeo ha lanciato assieme all’Istituto Europeo di Design, il concorso Tutto in Giorno, in cui i giovani creativi dello IED hanno realizzato, impegnandosi non stop dalle 9 a mezzanotte dello scorso 17 aprile, delle bandierine che ‘ricreano’ i colori del Benevento, del Foggia, della Salernitana e di Lecce, Palermo e Pescara. Bandierine che presentano alla base una striscia StavoltaVoto.eu, la campagna lanciata dal Parlamento europeo per invitare gli elettori alle urne.

L’obiettivo dell’iniziativa – accompagnata allo stadio dalla promozione del voto tramite striscioni, spot elettorali e azioni social – è infatti quello di sensibilizzare il pubblico presente, e quello che da casa assiste alle partite, sull’importanza della partecipazione elettorale in uno scrutinio che segna il futuro della UE e quindi quello di tutti i cittadini e tifosi italiani.

Il Parlamento europeo ha scelto la Serie BKT perché è un campionato legato al territorio e quindi in grado di veicolare il messaggio di partecipazione direttamente al tifoso/elettore in modo capillare. Inoltre, abbiamo puntato in particolare alla circoscrizione Sud ed a quella Isole perché sono le due aree territoriali in cui si registra la più bassa affluenza elettorale, ma al tempo stesso da qui vengono le squadre con il maggior seguito di pubblico negli stadi del campionato cadetto. Con il calcio della Serie BKT StavoltaVoto punta così a portare i tifosi non solo in curva ma anche ai seggi.

Stavoltavoto.eu

Sono oltre 270 mila gli europei che si sono iscritti al sito Stavoltavoto.eu, impegnandosi così a votare alle elezioni del 26 maggio e a coinvolgere amici, parenti e loro contatti social nel grande evento europeo della democrazia. Con oltre 28 mila adesioni l’Italia è sul podio per iscritti nazionali alla piattaforma, terza dietro a Germania e Croazia.

Partite interessate:

37esima giornata, 4-6 maggio

Benevento – Padova

Foggia – Perugia

Salernitana – Cosenza



38esima giornata, 11 maggio

Palermo – Cittadella

Lecce- Spezia

Pescara – Salernitana