Due gol nei dieci minuti finali e il Frosinone ribalta l'Ascoli

Fuori provincia - Non basta un buona prestazione all’Ascoli per tornare a casa con un risultato positivo dalla trasferta del Benito Stirpe. Ad avere la meglio è il Frosinone di Nesta, che vince in rimonta al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni. I padroni di casa, nonostante un buon inizio, non riescono a scardinare l’ottima predisposizione tattica dell’undici di Zanetti, abile a chiudere ogni linea di passaggio ed a ripartire con rapidità. La prima grande occasione è proprio dei bianconeri, che sugli sviluppi di una punizione battuta dalla sinistra offensiva sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Brosco sul quale Bardi si oppone in modo miracoloso. Passano soltanto 6' ed è Troiano però in una situazione simile a realizzare il gol ospite con un preciso colpo di testa su assist di Ninkovic. I canarini provano a reagire, ma si rendono pericolosi soltanto con una battuta dal limite di Ciano, sulla quale Lanni non si lascia sorprendere. In avvio di ripresa i giallazzurri sfiorano il pari con Citro, che viene murato da pochi passi da un ottimo intervento dell’estremo difensore ospite. Il Frosinone assedia i marchigiani per l’intero secondo tempo e nel giro di 10' ribalta la partita, grazie alle reti messe a segno da Dionisi su calcio di rigore concesso per un intervento falloso su Trotta, e da Paganini, che in pieno recupero batte di testa l’incolpevole Lanni, sfruttando alla perfezione un cross dalla sinistra di Beghetto.