Fuori provincia - Frattura composta della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra. Questo l'esito degli esami sul portiere del Bologna Lukasz Skorupski, infortunatosi in settimana in allenamento. Sicuro assente dunque il 16 dicembre alle 20.45 per la partita che inaugura il Picco in serie A. Mancherà anche Riccardo Orsolini, ai box da qualche settimana.