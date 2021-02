Diritti tv, palla al centro e torna in gioco l'offerta CVC-Advent-FSI

Fuori provincia - Niente assegnazione dei diritti televisivi. Anzi, su richiesta di un congruo numero di club di serie A, si tornerà a discutere dell'ipotesi di cedere al consorzio CVC-Advent-FSI una partecipazione della newco che li gestirà in futuro. Oggi è andata in scena l’assemblea della Lega che resetta tutto ciò che era stato detto nelle ultime settimane. Dopo il tentativo di "fuga in avanti" dei grandi club, l'incontro in videocollegamento con la partecipazione di tutte le associate (per lo Spezia il presidente Chisoli) rimette la palla al centro. Non passa infatti l'ipotesi DAZN, affossata da una serie di astensioni tra cui quella dello Spezia.

"Per quanto riguarda i diritti televisivi per il territorio italiano per il triennio 2021-2024, in considerazione delle richieste di approfondimenti tecnici e giuridici, non è stato assegnato alcun pacchetto previsto dall’invito ad offrire pubblicato lo scorso 4 gennaio - fa sapere una nota -. Le offerte ricevute dagli operatori della comunicazione, dopo ulteriori disamine tecniche e giuridiche, saranno nuovamente sottoposte alla volontà di una prossima Assemblea, durante la quale, come richiesto da un qualificato numero di società, sarà posta all’ordine del giorno anche l’operazione con il consorzio CVC-Advent-FSI".