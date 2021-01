Fuori provincia - I romanisti Pedro e Mkhitaryan hanno svolto lavoro differenziato quest'oggi. Niente allenamento in gruppo per i due fantasisti di Paulo Fonseca in vista della partita di sabato contro lo Spezia a causa di fastidi muscolari. Saranno dunque valutati domani durante la rifinitura, con le convocazioni che saranno il momento per capire l'entità dei problemi dei due. Si tiene in pronto in ogni caso Carles Perez.