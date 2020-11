Diego Godin salta lo Spezia

Fuori provincia - Diego Godin, il colpo più importante del mercato del Cagliari, non ci sarà contro lo Spezia. L'uruguaiano è risultato positivo del Covid al rientro dagli impegni con la propria nazionale Il calciatore "non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali", ma come da protocollo sarà fermo fino alla settimana dopo l'impegno contro gli aquilotti. Nandez, negativo al tampone, dovrebbe invece farcela.