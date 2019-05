Fuori provincia - Romania addio. Non è uno a cui cambiare dispiace Diego Fabbrini. L'ex aquilotto è pronto per una nuova avventura in Bulgaria con i colori dello storico club del Cska Sofia. Firma su un contratto triennale per il fantasista pisano, una rete in 17 presenze con la maglia bianca nella seconda metà del campionato di serie B 16/17. In seguito era passato al Real Oviedo e poi all'Fc Botosani; in precedenza era stato in Inghilterra al Birmingham City, Middlesbrough, Milwall e Watford.