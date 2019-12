Di Mariano: "Spezia ha buoni giocatori, importante batterlo"

Fuori provincia - “Dopo la sconfitta col Benevento non era assolutamente semplice approcciare la sfida con il Pescara nella maniera in cui l’abbiamo fatto noi. Per come si era messa la partita è stato un punto d’oro, però guardando la partita sotto tutti i punti di vista si tratta di un match che meritavamo di vincere. Io sto recuperando la migliore condizione fisica, quest’anno c’è un gruppo affiatato e compatto e cerchiamo di mettere in difficoltà nelle scelte il mister, fatto molto positivo. Chi gioca mette sempre tutto in campo ed anche chi subentra disputa sempre una buona partita, perchè siamo sempre tutti molto motivati". Francesco Di Mariano parla così al sito ufficiale del Venezia in vista della sfida di sabato.

"E’ importante avere una sana concorrenza per giocare, è molto stimolante per tutti; tutti ci alleniamo al massimo ed ogni giorno è una nuova sfida. Quest’anno è un campionato molto equilibrato, e sarà molto importante vincere contro lo Spezia, anche perchè giochiamo davanti ai nostri tifosi. Siamo una squadra di carattere, più di qualche volta dopo aver subito gol reagiamo alla grande ed andiamo a conquistare punti in rimonta; non è un caso e questo è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso. Paradossalmente facciamo più punti in trasferta che in casa, solo il Benevento ha fatto più punti lontano dalle mura amiche, quindi ora è importante fare punti anche al Penzo. Lo Spezia ha giocatori importanti, non è assolutamente da sottovalutare ma sabato vogliamo portare a casa la vittoria”.