Fuori provincia - “Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha dato e per aver creduto nelle mie qualità di uomo e calciatore. Non vedo l’ora di regalare soddisfazioni a tutti i tifosi". Riparte dalla Juve Stabia l'avventura di Davide Di Gennaro, passato in prestito alle Vespe dalla Lazio in queste ore. Già raggiunto il ritiro della squadra di Fabio Caserta, che si candida ad essere una delle sorprese del prossimo torneo cadetto.