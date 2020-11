Fuori provincia - "Più bravo lo Spezia ad approcciare la gara e tenere palla nel primo tempo. Nella ripresa invece siamo stati strepitosi per il gioco ed il numero di occasioni avute. Ripartiremo da quello". Così Eusebio Di Francesco commenta Cagliari-Spezia 2-2 della nona giornata. "Il rigore? Non lo so se c'era, ma la prestazione va al di là di questo. Sono contento per Pavoletti a cui il gol farà bene. Peccato solo per i due punti persi".