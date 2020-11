Di Francesco: "Contro lo Spezia gioca uno tra Cerri e Pavoletti"

Fuori provincia - Evita i tempi supplementari all'ultimo tuffo il Cagliari contro il Verona, prossimo avversario dello Spezia in campionato. I sardi vincono 2-1 con reti di Cerri e Sottil, in gol in pieno recupero. Con Simeone out per Covid l'ex Perugia e il ritrovato Pavoletti sono i candidati a sfidare Terzi e compagni. “Ho voluto dare una chance a Cerri sapendo di avere pronto anche Pavoletti. La scelta si lega anche all'indisponibilità di Simeone: Leo e Alberto si giocheranno il posto a partire da domenica. La squadra è unita e sa dare le interpretazioni giuste, i ragazzi si mettono a disposizione e accettano le mie scelte”, ha detto il tecnico Eusebio Di Francesco a fine partita. “Per domenica spero di recuperare Klavan, ma intanto oggi ho visto un ottimo Carboni, un 2001 che ha dimostrato la sua crescita, sia da terzino che da centrale. Sono contento per lui. Lo Spezia? Inizieremo a pensarci da domani (oggi, ndr), per adesso godiamoci questa vittoria”.