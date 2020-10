ex aquilotto

Fuori provincia - L'ex allenatore aquilotto Devis Mangia, oggi alla guida di Malta, ottiene uno storico successo in Nations League battendo in trasferta la Lettonia per 1-0. Malta ora è seconda nel suo girone alle spalle delle isole Faer Oer dopo 4 giornate. Il gol decisivo è di Steve Borg al sesto minuto di recupero oltre il novantesimo.