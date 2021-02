Fuori provincia - Voci di un leggero affaticamento muscolare per Ciccio Caputo, peraltro non confermate dal sito ufficiale del Sassuolo. Così si chiude la settimana di allenamento per i neroverdi, che sabato ospitano lo Spezia nella seconda giornata di ritorno della serie A 20/21. Ci sarà Domenica Berardi, che oggi si è allenato con i compagni. Rimangono fuori Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches che anche oggi hanno lavorato a parte.