Fuori provincia - Stamattina proverà in campo, per poi sciogliere le riserve. Davide Nicola spera di riavere Andrea Belotti, capitano e capocannoniere del Torino, già questo pomeriggio per il recupero della partita contro il Sassuolo rinviata causa Covid. Tre punti importanti in ottica salvezza con gli occhi di Crotone, Parma, Cagliari, Spezia e Benevento sul Comunale. Nelle ultime giornate il distacco tra il terzultimo posto e il resto del gruppo si è accorciato.