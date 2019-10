Dal Polo Marconi alla Mini Transat: Beccaria è il primo italiano a vincere nella prestigiosa regata

Fuori provincia - Al termine di una regata carica di tensione, avvicendamenti al comando e lunghe ore di bonaccia, Ambrogio Beccaria ha trionfato nella prima tappa della Mini Transat La Boulangere, iniziata a La Rochelle e terminata a Las Palmas de Gran Canaria. "Bogi" ha tagliato il traguardo stamattina alle 6.30 (4,30 UTC) dopo 8 giorni 19 ore e 52 minuti di regata, vincendo in classe Serie.

Il navigatore in solitaria milanese, che ha frequentato il Polo universitario "Marconi" e ha aa lungo solcato le acque del Golfo, è il primo italiano a centrare il successo nella competizione e si conferma uno dei velisti italiani più forti in circolazione.



La partenza non è stata semplice per "Bogi" ma l'abilità del giovane velista l'ha riportato in poche ore tra le posizioni di testa, che non ha quasi mai abbandonato. Beccaria ha quasi sempre anticipato le mosse degli avversari alla ricerca delle condizioni meteo migliori, ma in un paio di occasioni sembrava che il premio alla sua strategia potesse non arrivare, lasciandolo in acque mosse da leggeri brezze, mentre gli altri aumentavano l'andatura. Ma alla fine "Bogi" ha avuto sempre ragione, anche nelle ultime ore di regata, quando lui stesso dava ormai per dilapidato il vantaggio che aveva accumulato con tanta fatica.



"Sono molto felice, ma non me l’aspettavo così questa prima parte della Mini Transat. E’ stata la regata più dura che abbia mai fatto, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Fino alla fine non pensavo di vincere. Da ieri mattina - ha dichiarato una volta in banchina - non ho ascoltato la meteo e le classifiche perché ero sicuro di aver perso tutto il vantaggio nella notte. Pensavo che il gruppo dei miei inseguitori fosse a Ovest visto che il vento che sarebbe dovuto entrare da sud-ovest ed ero quasi certo di aver sbagliato tutto!

La meteo era quanto di più diverso da quella che avevamo studiato alla partenza. Quindi da una parte è stato molto divertente perché ti devi inventare strategie nuove che non hai studiato prima e ognuno tira fuori sorprese dal proprio sacco, ma difficile dal’altro canto a livello di nervi. La discesa lungo le coste portoghesi è stata velocissima e molto faticosa fisicamente… praticamente ho vissuto sott’acqua, Geomag era sempre bagnata. Andavo più veloce dei proto a un certo punto! Ma sono contento di essere riuscito a non farmi prendere troppo dall’adrenalina e tenere il ritmo, ho sempre mangiato e dormito lo stesso, e giocato un po’ d’anticipo, salvaguardando sempre un pochino di energie. Dopodiché è stata una follia, eravamo continuamente fermi nella bonaccia, praticamente fino all’arrivo”.

Ricordiamoci in ogni caso che questa è una corsa a tempo e che il vantaggio che ho su Felix (De Navacelle, ndr) è abbastanza ininfluente… ma non è neanche male!”.