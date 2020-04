Da Guido Angelozzi un gesto di generosità verso la "sua" Bari

Fuori provincia - C'è anche la mano di Guido Angelozzi nella raccolta fondi che la città di Bari ha attivato a favore delle famiglie più bisognose del capoluogo pugliese. In questi giorni molte personalità si sono mosse a favore della Casa delle bambine e dei bambini, centro dedicato alla prima infanzia che segue e sostiene centinaia di famiglie fragili in tutta la città, a cui possono rivolgersi in soggetti che vivono l'emergenza alimentare dovuta al lockdown. A dare grande impulso alla raccolta è stato Francesco Palmieri, ex attaccante e oggi responsabile delle giovanili del Sassuolo da quando proprio Angelozzi lo suggerì a Carnevali e Squinzi. Per il direttore tecnico aquilotto, già promotore della raccolta fondi interna a favore dell'ospedale Sant'Andrea un rapporto sempre molto forte con Bari, in cui ha operato per anni.