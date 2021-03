DAZN perde un voto nell'ennesima assemblea interlocutoria in serie A

Fuori provincia - Tra tredici giorni scadono le offerte per i diritti televisivi del calcio nel triennio 2021-2024. E oggi l'ennesima assemblea della Lega di serie A sancisce la spaccatura in seno ai club. Anzi, in un certo senso la amplifica visto che l'offerta di DAZN, caldeggiata dai grandi club e da una parte di altri soggetti nella scia, perde una sostenitrice. E' il Cagliari, che si unisce al gruppo delle astenute di cui fanno parte anche Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Samp, Sassuolo, Torino e Spezia. Chiedono di approfondire il discorso con i fondi di investimento interessati a prendersi una pezzo della gestione dei diritti televisivi della serie A, mentre Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese vorrebbero semplicemente accettare l'offerta da 840 milioni a stagione di DAZN.

"Per quanto riguarda i diritti audiovisivi internazionali l'Assemblea ha dato mandato all'Amministratore Delegato, affiancato da un'apposita Commissione, di proseguire una fase di trattative private con gli offerenti - fa sapere in una nota la Lega -. Nei prossimi giorni, infine, il Comitato preposto all'operazione private equity e l'AD De Siervo incontreranno il Consorzio CVC-Advent-FSI per negoziare l'ultima migliore proposta da sottoporre all'attenzione delle società".