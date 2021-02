D'Aversa perdona anche Gervinho e Kurtic per battere lo Spezia

Fuori provincia - Tutti arruolati, tranne Bani e Brugman. A parte i due squalificati, Roberto D'Aversa porterà al Picco anche gli effettivi a cui contro l'Udinese ha cercato di "suonare la sveglia". Lo ha fatto mandando in tribuna due pezzi grossi dello spogliatoio come Gervinho e Kurtic. "Erano convocati, sono due giocatori molto importanti, ma pretendo che mi diano di più anche al di fuori del campo. In questo momento errori di atteggiamento non ce ne possono essere", aveva spiegato poi il tecnico. Saranno con tutta probabilità reintegrati così come Inglese e Valenti, loro esclusi per problemi fisici. Prova a recuperare anche Pellè, alle prese con un guaio muscolare.