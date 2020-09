Crocchianti talento sfortunato, con Grammatica e Gilardino nuova chance

Fuori provincia - Quattro anni fa l'esordio in serie B, la stagione dopo si era distinto com uno dei migliori centrali di difesa della C in prestito alla Reggiana. Poi la sfortuna si è abbattuta su Marco Crocchianti, 24enne romano cresciuto al Ferdeghini-Intels che ha sfornato tanti professionisti in questi anni. Lui manca, perché in due anni non ha giocato neanche una partita: prima il ginocchio, poi la spalla gli hanno fatto perdere due stagioni filate. Quelle che dovevano essere della consacrazione per un ragazzo che si era rivelato marcatore implacabile anche oltre le aspettative. Dopo essere stato svincolato dallo Spezia, una nuova chance gliela darà lo spezzino Andrea Grammatica, direttore sportivo del Siena che riparte dai Dilettanti. In panchina ha scelto Alberto Gilardino come tecnico per dare l'assalto alla serie C.