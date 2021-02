Cristiano doppietta al Crotone, che rimane ultimo in classifica

Fuori provincia - La Juventus supera il Crotone 3-0 a Torino. Con una gara in meno rispetto alle altre (come il Napoli) la Juventus sale a 45 punti, 8 in meno della capolista Inter. Gara indirizzata dal solito Ronaldo, che sul finire del primo tempo infila Cordaz con due colpi di testa: al 38' su cross di Alex Sandro, al 46' su assist di Ramsey. Nella ripresa il portoghese sfiora il tris, trovato poi al 66' da Mckennie in acrobazia. La Juventus infila così la terza vittoria consecutiva in casa senza subire reti, confermandosi miglior difesa del campionato, mentre il suo n. 7 torna in vetta alla classifica dei marcatori con 18 gol.



(fonte Lega serie A)