Cremonese e Frosinone pareggiano, ciociari a pari con lo Spezia

Fuori provincia - Secondo pareggio in rimonta per la Cremonese gestita da Baroni che con il Frosinone si ferma sull’1-1. Nonostante il dominio territoriale della Cremonese nel primo tempo a farsi pericoloso e’ il Frosinone con un tiro a giro di Ciano al 34' parato da Ravaglia. Rispondono i grigiorossi con Mogos ma Bardi fa buona guardia. Nella ripresa punizione per il Frosinone al 15', batte Ciano e Ravaglia para a terra. Al 21' corner di Kingsley e girata al volo di Soddimo deviata in corner da Bardi.

Al 27' vantaggio dei ciociari: passaggio errato di Mogos a meta’ campo, rapida partenza del Frosinone con Dionisi servito davanti alla porta che segna facilmente. Al 39' il pareggio grigiorosso: Mogos scatta in fascia e centra lungo per Palombi che in corsa incorna di potenza e batte Bardi. A tempo scaduto una bomba di Valzania buca la rete ma il gol viene annullato per fuorigioco.