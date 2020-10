Covid, al Parma mancheranno quattro giocatori contro lo Spezia

Fuori provincia - La società emiliana ha preferito non renderne nota l'identità, ma da ieri ci sono quattro calciatori della rosa di Fabio Liverani risultati positivi ad uno dei tamponi di controllo sul gruppo squadra. Tutti sono in buone condizioni di salute, uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici. Tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e ha iniziato l’isolamento fiduciario che dà la possibilità di allenarsi agli atleti negativi a patto di non avere alcun contatto con l’esterno. I quattro salteranno la sfida contro lo Spezia del 25 ottobre.