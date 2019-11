Cosenza-Cremonese chiude il turno

Fuori provincia - Sarà una gara molto importante quella tra Cosenza e Cremonese, che chiude l’undicesimo turno della Serie BTK, anche in ottica classifica.



I calabresi cercano il primo successo tra le mura amiche, Baroni il primo sorriso da allenatore grigiorosso. Insomma gli ingredienti per un bel match ci sono tutti nonostante la posizione in classifica delle due squadre, evidentemente non in linea con le aspettative di inizio anno. Ma il campionato è ancora agli inizi e il tempo per risalire la graduatoria c’è tutto, lo sanno bene rossoblu e grigiorossi che però puntano al massimo nel match in programma al San Vito-Marulla alle 21.



Sono 6 i confronti ufficiali tra le due squadre a Cosenza, tutti in Serie B: 4 vittorie rossoblu (ultima 2-0 nella B 2018/19) e 2 successi grigiorossi (entrambi per 1-0, ultima nella B 1992/93). Lombardi senza gol al San Vito-Marulla da 206’; ultimo firmato da Mirabelli al 64’ nel 2-1 calabrese del 20 aprile 1997.