Corrilunigiana, a Fossola un altro trionfo della Bertuccelli

Fuori provincia - Bellissima mattinata estiva, a Fossola di Carrara, dove a darsi battaglia sono giunti circa 140 atleti con molti nomi di spicco del podismo locale.

Alle ore 9 puntualissima la partenza della gara, per gli 8400 metri del percorso in saliscendi; subito dal via gli atleti dell’ Atletica Camaiore e dell’ Atletica Pietrasanta a scandire il ritmo, dopo 30’18” assolo di Leonardo Razzuoli (Atletica Camaiore) che staccava di 27 secondi Diego Giannini (Atletica Pietrasanta), davanti al compagno di colori Alberto Giannoni in 31’01” , quarto con un ottima prova di Davide Benassi 31’23” (Atletica Castello) che cede il passo solo ai forti colleghi, dietro Davide Pruno 31’33” (Arci Favaro), Omar Nani 31’36”, Andrea Della Bona 32’21”(Afaph).

Nelle altre categorie: in cat. “C” dopo Giannini, 2° Paolo Dal Bo 33’01” (Atl. Pietrasanta), 3° Lorenzo Giannotti 37’12” (Run card); in cat. “D” dopo Giannoni e Benassi, 3° Michele Landi 33’37” (Atl. Pietrasanta); in cat. “E” 1° Pruno, 2° Nani, 3° Della Bona; in cat. “F” 1° Franco Bartelloni 32’30” (Stracarrara), 2° Marcello Bernardini 33’07” (Gp Parco Alpi Apuane), 3° Fabio Vannini 34’05” (Atl. Casone); in cat. “G” 1° Roberto Tavilla 34’02” (Spezia Marathon), 2° Moreno Musetti 34’19” (Pro Avis), 3° Romano Bichi 35’57” (Afaph); in cat. “H” 1° Vittorio Zavanella 34’57” (Pro Avis), 2° Maurizio Adorni 37’06” (Spezia Marathon), 3° Ippazio Bellante 37’21” (Atl. Favaro); in cat. “I” 1° Mario Mastroberardino 37’03” (Pro Avis), 2° Giovanni Tallone 39’04” (Atl. Lunezia), 3° Euro Puntelli 40’09” (Golfo dei Poeti); in cat. “L” 1° Claudio Cevasco 39’33” (Atl. Favaro), 2° Luigi Vannini 43’15” (Pro Avis), 3° Musoni Maurizio 43’57” (Uisp Marina di Carrara).



Anche in campo femminile assolo di Luciana Bertuccelli (Pro Avis Castelnuovo magra) in un ottimo 34’55”, davanti a Mirella Corsini 38’42” (Stracarrara), Cristina De Rocco 39’04” (Pro Avis), Elena Mitterhuber 39’23” (Pro Avis), Carla Neri 39’37” (Gs Orecchiella Garfagnana), Odette Ciabatti 39’37” (Gs Orecchiella Garfagnana).

Nelle altre categorie: in cat. “1” dopo Mitterhuber, 2^ Veronica Verrengia 40’01” (Run card), 3^ Elisa Cosini 45’29” (Spezia Marathon); in cat. ”P” dopo Bertuccelli e Neri, 3^ Monica Arcangeli 40’12” (Pro Avis); in cat. “Q” 1^ Corsini, 2^ De Rocco, 3^ Ciabatti.

Circa 40 i bambini che si sono sfidati nel classico percorso cittadino.

In categoria “A” 1° Guido Di Vita (Stracarrara), 2° Mattia Fasulo (Pol. Pontremolese) 3° Andrea Bignami (Stracarrara); in cat. “B1” 1° Andrea Manfredi (Afaph), 2° Jacopo Pellegrini (Pol. Pontremolese), 3° Gabriele Giannetti (Afaph); in cat. “B2” 1° Simone Ferdani (Pol. Pontremolese); in cat. “M” 1^ Ilaria Magnani (Pol. Pontremolese, 2^ Giulia Bertoncini (Pol. Pontremolese); 3^ Irene Micheli; in cat. “N1” 1^ Asia Ridolfi (Afaph), 2^ Iris Battelli (Atl. Alta Toscana), 3^ Linda Della Bona (Afaph).

Domenica 16 ore 9,30 il circuito si sposta a beverino per la “10^ saliscendi Beverino”

Domenica 23 ore 18,30 a Podenzana per il “39° trofeo Ballerini”

Domenica 30 giugno ore 19 per la “47^ Ciamptada Aullese”



Info e news: www.corrilunigiana.it