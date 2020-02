Coronavirus, rinviata anche Torino-Parma

Fuori provincia - L'emergenza coronavirus impone un altro stop alla Serie A. Oltre alle partite che si sarebbero dovute giocare in Lombardia e Venetol rinviate nella tarda serata di ieri, stamani si è deciso di non far giocare nemmeno Torino-Parma, prevista alle ore 15. La partita, come le altre tre rinviate - cioè Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari - è stata rinviata a data da destinarsi. Quindi per questa 25esima giornata si giocheranno agli orari previsti solo Genoa-Lazio alle 12.30 e Roma-Lecce alle 18.



Serie B – 25ª giornata

Ascoli-Cremonese



Serie C – 8ª giornata

Piacenza-Sambenedettese

Giana Erminio-Como

Lecco-Pro Patria

Arzignano Campo-Padova

Feralpisalò-Carpi



Serie C – 9ª giornata

Albinoleffe-Monza

Como-Alessandria

Pergolettese-Carrarese

Pro Patria-Olbia

L.R. Vicenza-Piacenza



Inoltre la Lega Nazionale Dilettanti ha sospeso tutte le gare in programma in Lombardia e Veneto nella giornata di domenica 23 febbraio, dopo che già sabato erano state annullate decine di partite nelle due regioni. È stata anche annullata la semifinale della Coppa Italia Serie C di calcio femminile, Brescia-Como.