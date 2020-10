Fuori provincia - Si gioca mercoledì 28 ottobre alle 15 per il terzo turno della Coppa Italia. Si gioca in trasferta, visto che l'indisponibilità dello stadio Picco obbligherà gli aquilotti a viaggiare fino al Tombolato di Cittadella. Stabilito dunque il programma della coppa nazionale, che vedrà Torino-Lecce (28 ottobre, ore 14), Hellas-Venezia (28 ottobre, ore 17) e Sampdoria-Salernitana (27 ottobre, ore 17) trasmesse in diretta su Rai Sport.